Евросоюз готовит изменения в санкции против России

ЕС готовит изменения в санкции против РФ "в связи с подрывом суверенитета Украины", соответствующие рабочие документы обнародованы в базе данных евроинститутов.



Ранее источник в структурах ЕС заявил журналистам, что ЕС может в качестве реакции на выборы в Донбассе 11 ноября расширить санкционный список.



В базе документов ЕС, которые находятся в разработке, появились два упоминания о возможных новых санкциях.



"Предложение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Совету о внесении изменений в решение совета 2014/145/CFSP относительно ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", — говорится в ссылке на документ, доступ к содержанию которого закрыт.



Кроме того, в повестке группы советников ЕС по международным вопросам впервые после встречи глав МИД в ноябре появился пункт "Подрыв суверенитета Украины: проект решения Совета и имплементация регулирования", что указывает на проработку возможных ограничительных мер.



Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении РФ.

