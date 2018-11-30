В МИД РФ опасаются разрастания гражданского конфликта на всю территорию Украины

Россия опасается разрастания гражданского конфликта на всю территорию Украины в результате введения военного положения. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



"Украинские силовики наделяются исключительными полномочиями, вплоть до применения силы без суда и следствия, что само по себе представляет серьезную угрозу разрастания гражданского конфликта по всей территории страны", - сказала она, комментируя введение в нескольких областях Украины военного положения.



Как отметила официальный представитель МИД РФ, законом о военном положении под предлогом противостояния "российской агрессии", предусмотрены суровые ограничения в отношении основных конституционных свобод украинских граждан, в том числе, запрет на свободу слова, собраний, передвижений. "Теперь киевские власти при желании могут отбирать у своего населения все, что угодно, от личного имущества до документов", - указала она.



