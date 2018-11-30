Россия не будет запрещать въезд украинцам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 30 ноября, заявила, что Москва не будет отвечать зеркально на запрет на въезд в Украину для российских мужчин, сообщает Интерфакс.



"Что касается Украины, причем не страны, а именно того режима, который сейчас стоит у рычагов управления страной, то говорить о зеркальности просто страшно, потому что если кто-либо попробует повторить зеркально то, что происходит сейчас зеркально в Киеве, то это можем привести к помешательству. А если говорить в национальном масштабе, то просто к коллапсу", - сказала она.



Как сообщалось, сегодня утром на заседании силовиков при участии президента Петра Порошенко было принято решение о введении на время военного положения запрета на въезд для мужчин с гражданством РФ в возрасте от 16 до 60 лет.

