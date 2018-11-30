МИД РФ считает причиной отмены Трампом встречи с Путиным внутриполитический расклад в США

Внутриполитическая ситуация в США - реальная причина отмены президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



"Является ли именно провокация Украины в Керченском проливе реальным поводом к отмене [встречи]? Публично мы слышали именно такое объяснение, приняли его к сведению, - сказала она. - Является ли это реальностью? Мне кажется, что нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США, которая является доминирующей при принятии решений".

"Настоящая жесткая внутриполитическая схватка"



Захарова подчеркнула, что в целом отношения с Россией и другими странами стали для Вашингтона заложником внутриполитической борьбы в США.



"Происходящее в Вашингтоне проанализировать достаточно сложно, если говорить о стратегии политических элит, потому что стратегия меняется каждую минуту, каждую секунду, - отметила она. - Если говорить глобально, то все понятно. Речь идет о настоящей жесткой внутриполитической схватке, результатом которой, в том числе, является осложнение отношений США с различными странами в мире. И не только странами, но и организациями, международными договорами и так далее".



Коснувшись перспектив российско-американских отношений, официальный представитель МИД РФ напомнила о том, что Москва давно выступает за то, чтобы "выводить их из тупика".



