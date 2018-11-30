Захарова: причина отмены встречи Трампа и Путина — не конфликт с Украиной, а внутриполитическая ситуация в США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность, что причиной отмены встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите G20 в Аргентине стал не конфликт в Керченском проливе, а внутриполитическая ситуация в Соединенных Штатах.



«Является ли провокация, которая была устроена Киевом в этом районе, реальным поводом к отмене? Публично мы слышали именно такое объяснение, мы его приняли к сведению. Является ли это реальностью? Мне кажется, что все-таки нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США. Вот она является доминирующей при принятии решения — внутриполитический расклад в США», — сказала дипломат на брифинге в пятницу.



Трамп объявил об отмене встречи с Путиным непосредственно перед вылетом на саммит. В своем твиттере президент подчеркнул, что сделал это из-за того, что Россия не отпускает арестованных украинских моряков и не возвращает Киеву задежанные суда.

