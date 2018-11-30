Томос Шредингера: гибридная составляющая

Все мы знаем о кошаке, которого мучил проклятый Шредингер. Он запирал жывотное в ящик с радиоактивным «Новичком» и предлагал отгадать: кот наполовину жив или наполовину мертв? Или то и другое? Гейзенберг, в отличие от своего коллеги, был более гуманен и свои паскудные опыты проводил исключительно с элементарными, то есть и на фиг никому не нужными частицами. Он доэкспериментировался до того, что признал: нельзя одновременно определить скорость и положение тех самых частиц. Причем эти элементарные подонки ведут себя одновременно и как частицы, и как волна. Корпускулярно-волновой дуализм.



У нас все эти загадочные явления называются «гибридными». Это когда одновременно совмещаются несовместимые вещи, а во всем виноват, естественно, Путин. «Гибридность» военного положения мы уже разбирали. Теперь появился «гибридный томос». 29 ноября должен быть закончиться синод Вселенского патриархата, по итогам которого должна быть утверждена «окончательная редакция томоса» и «дата проведения объединительного собора». Об этом неоднократно заявлял и президент, и некий Ростислав Павленко, который на должности директора Национального института стратегических исследований курирует процесс «томософикации», и даже гуманитарный вице-премьер Вячеслав Кириленко, чья супруга была уличена в плагиате при написании докторской диссертации. Дата и томос. Причем окончательный томос, железный, чтобы ни одна кремлевская сволочь не могла подвергнуть сомнению его «истинность». Вот чего ждут миллионы украинских православных, католиков, мусульман, свидетелей Иеговы, баптистов, протестантов и иудеев.



После прошлого синода, который состоялся 11 октября, был массовый молебен на Софийской площади при участии президента.



После проведения Собора епископов Украинской православной церкви Московского патриархата выяснилось, что «объединяться» будут лишь «автокефалы» Макария и «филаретовцы». УПЦ МП четко определил свою позицию: «томос является… искусственно навязанным извне процессом»



На самом деле все просто: объединяться не с кем, поэтому идет активный «поиск» иерархов МП, готовых к участию в «историческом событии». Поскольку найти их не удается, к делу подключили СБУ. А как иначе убедить строптивых священнослужителей? Начались обыски

Сотни тысяч людей праздновали историческое событие: канун получения томоса. Ну не сотни, это я слегка погорячился. Кого успели отловить руководители бюджетных организаций, того и привезли. Не важно. Главное, что все шло к «окончательному томосу». И алгоритм дальнейших действий был четко определен: 27-29 ноября в Стамбуле проходит синод. Естественно, исторический. Затем появляется Варфоломей и называет дату проведения «объединительного съезда» в Киеве. Проводится съезд, приезжает Константинопольский патриарх и вручает томос. Даже неофициально огласили дату проведения мероприятия: 8-9 декабря. Осталось лишь подождать, когда эти числа озвучит Варфоломей. Потом что-то пошло не так.После проведения Собора епископов Украинской православной церкви Московского патриархата выяснилось, что «объединяться» будут лишь «автокефалы» Макария и «филаретовцы». УПЦ МП четко определил свою позицию: «томос является… искусственно навязанным извне процессом», и в этом съезде Московский патриархат не станет принимать участие. Потом у нас случилось военное положение, и началось всеобщее обострение. Но главком и спикер Парубий в один голос заявили: никакое военное положение не в состоянии помешать «великому объединению». Во время познавательного визита в Чернигов лидер нации четко и недвусмысленно разъяснил, в какой именно церкви надо молиться, и намекнул на то, что «свято томоса наблыжается».Миллионы вышеупомянутых патриотов замерли в томительном ожидании. Счет пошел на часы. Затем на минуты. Появился вообще непонятный пресс-релиз, из которого следовало: кот Шредингера пребывает в состоянии полусмерти-полужизни, принцип неопределенности Гейзенберга сработал. Нельзя одновременно получить и дату проведения «объединительного собора», и сам томос. Зато есть устав пока еще не созданной «единой поместной церкви», который утвердил синод. Невольно вспоминается пословица насчет чужого монастыря, в который лезут со своим уставом. Зато исчезла головная боль у Макария и Филарета, которые планировали прямо на съезде подискутировать насчет «формы правления» будущей «единой церкви».Дискуссии здесь, как выяснилось, не уместны, берите то, что дают. Я не специалист в церковных делах и не понимаю, что именно «дают». Да и никто не понимает, поскольку окончательная редакция томоса засекречена. Ее «легализируют» только после избрания нового главы «единой церкви». Вот этот счастливчик поедете в Стамбул и получит от Варфоломея тот самый томос. Очень загадочная, противоречивая и непонятная религиозная конструкция. Попахивает византийщиной и желанием максимально дистанцироваться от последних событий в Украине.На самом деле все просто: объединяться не с кем, поэтому идет активный «поиск» иерархов МП, готовых к участию в «историческом событии». Поскольку найти их не удается, к делу подключили СБУ. А как иначе убедить строптивых священнослужителей? Начались обыски. Пока по «месту проживания» наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павла. В рамках дела о «разжигании межконфессиональной вражды». Времени остается мало, поэтому в ход пошли «последние аргументы». Надо успеть все закончить в декабре. И так уже анонсированные сроки (8-9 декабря) проведения «съезда» фактически сорваны. Варфоломей требует предоставить минимум десять иерархов Московского патриархата для «объединения». Фактически в наличии есть один – митрополит Винницкий и Барский Симеон. Но у него проблемы с местным духовенством, которое еще в середине октября выразило поддержку решению Собора УПЦ МП. Очень, кстати, вовремя ввели военное положение в Винницкой области, которая, как оказалось, является чуть ли не первой целью «широкомасштабной сухопутной операции РФ». В конце декабря начинается официальное выдвижение кандидатов в президенты, и без томоса главкому никак нельзя. Стакан наполовину пуст или наполовину полон? Вот в чем вопрос.