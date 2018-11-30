Гройсман назвал €500 миллионов от Еврокомиссии важным сигналом для Украины

Владимир Гройсман поблагодарил Еврокомиссию за выделение Украине первого транша макрофинансовой помощи ЕС в сумме полмиллиарда евро.



Об этом он написал в Twitter.



“Приветствую решение Еврокомиссии выделить Украине 500 млн евро в рамках программы макрофинансовой помощи. Это важный сигнал поддержки и помощи Украине в историческое для нас время", - отметил глава правительства.

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Как сообщал Укринформ, Еврокомиссия в пятницу, 30 ноября, приняла решение о выделении Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 млн евро.



В целом Четвертая программа макрофинансовой помощи ЕС предусматривает выделение Украине 1 млрд евро.

