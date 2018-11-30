В Киеве рядом с конечными станциями метро появятся перехватывающие паркинги

Киевский городской совет урегулировал порядок функционирования платных мест для парковки на территории столицы. Рядом с конечными станциями метро появятся перехватывающие паркинги с более 9 тыс. паркомест. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт Киевского местного совета.



“В столице должно появиться около 120 парковочных площадок на более 9 тысяч машиномест”, — говорится в сообщении.



Согласно решению, определены перехватывающие паркинги возле конечных станций метрополитена. Эти изменения внесены в перечень парковок, которые закреплены за КП “Киевпастранс”.



Такое решение уменьшит нагрузку на улично-дорожную сеть, ведь позволит владельцу оставить авто и продолжить движение к центральной части города общественным транспортом.



По предварительным расчетам, это позволит получать Киеву 25 миллионов гривен ежегодно. Согласно решению, также город обязался создать 7 перехватывающих паркингов на въезде в столицу и 4 штрафплощадки.



За соответствующий документ проголосовали 73 депутатов Киевсовета.



На данный момент в Киевском метрополитене на трех ветвях существует шесть конечных станций, это:



“Лесная”

“Академгородок”

“Героев Днепра”

“Теремки”

“Сырец”

“Красный хутор”.

