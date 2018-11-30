США предрекли доминирование над Китаем

Торговая война между США и Китаем в обозримом будущем только усилится, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитиков инвестбанка Goldman Sachs. В выигрыше при этом останутся Соединенные Штаты, которым удастся вернуть в страну крупные производства.



Финансисты рассмотрели несколько вариантов развития событий в преддверии встречи между президентом США Дональдом Трампом и председателем Китая Си Цзиньпином, которая состоится на саммите G20 в аргентинском Буэнос-Айресе.



Самый оптимистичный сценарий предполагает полный отказ от введенных ранее взаимных пошлин на различные товары. Однако это вряд ли случится, отмечают авторы.



Гораздо более вероятно дальнейшее повышение тарифов — до 25 процентов на весь импорт (в настоящее время для китайских товаров на общую сумму 200 миллиардов долларов и для американских — на 60 миллиардов, действует ставка 10 процентов). Такой сценарий авторы называют эскалацией конфликта.



В этом случае китайская экономика замедлит рост, также снизится экспорт. На некоторое время негативный эффект может быть сглажен ослаблением юаня, что сделает китайские товары более конкурентоспособными на внешних рынках. Однако при этом пострадает внутренний спрос, что окажет более существенное влияние на экономику обеих стран. Американские компании, разместившие производство в Китае, перенесут его на родину, обеспечив новые рабочие места, налоговые отчисления и рост ВВП. В итоге больше выгоды из торговой войны извлекут именно США.



Ранее Дональд Трамп заявлял, что хотел бы сохранить нынешние торговые отношения с Пекином. «Я знаю, что Китай хотел бы заключить новую сделку, я открыт для этого, но, честно говоря, меня устраивают нынешние условия», — отметил президент.

