«Весьмирснами», но дел нет...

Ну вот, гарант украинской древнешумерской нации и ее несокрушимый главковерх опять победил Владимира Путина. Прямо на совещании по усилению обороноспособности Украины взял да и победил. Так и сказал: «Я очень доволен позицией мира. Весь мир сейчас с нами. ...Мы очень благодарны мировой общественности, лидерам мировых держав за четкую и последовательную поддержку позиции Украины, четкое требование к Российской Федерации о немедленном освобождении украинских военных и украинских боевых кораблей, о деэскалации ситуации в Азовском и Черном морях, в Керченском проливе»...



Действительно, после того, как Украина потеряла два катера и один буксир, арестованные Россией и переправленные в Керчь, а также два десятка моряков и офицеров, уже осужденных в России, это чистая победа. Потому что все развивается вроде бы как по украинскому сценарию.



Президент США Дональд Трамп отменил свою встречу в Буэнос-Айресе со все тем же Путиным, а Сенат этой страны в принятой спецрезолюции однозначно заявил: «Захват Российской Федерацией украинских судов является грубым нарушением ее обязательств в рамках международного права и соглашения 2003 года между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива». Один из авторов документа сенатор Крис Мерфи добавил: «Мы категорически осуждаем любые военные действия России, предпринятые для того, чтобы в одностороннем порядке переписать международные правила». Его коллега, сенатор-республиканец Рон Джонсон уверен, что Путин «испытывает Запад», и потому он, американец, «доволен тем, что Сенат высказался единогласно, чтобы подтвердить нашу поддержку украинскому народу, украинскому правительству и территориальной целостности Украины». Означает это одно: американские демократы и республиканцы опять поют в едином хоре в поддержку Киева.



Мощно? Да! Однозначно! Потому что теперь все сателлиты и нахлебни… извините, прихлеба... ой, еще раз извините, партнеры США выступят так же, в унисон. Некоторые уже так и выступили. Например, прибалты даже выразили готовность помочь Украине в борьбе с «агрессией России». Не сказали, правда, чем и как, но то такое. Главное – засветились правильно, Украина почувствовала мощь их поддержки. Точно так же выступили все записные «ненавидетели России на ставке» во всех европейских странах. Интересно, что однозначно Россию не поддержала даже Белоруссия, которая якобы союзное государство. Глава МИД этой страны Владимир Макей еще раз подчеркнул, что хочет в Европу. «...Мы постепенно сползаем в пропасть большого конфликта. Как мы воспринимаем это? Мы находимся совсем рядом. И мы и косвенно, и непосредственно ощущаем на себе последствия этой конфронтации.



Президент США Дональд Трамп отменил свою встречу в Буэнос-Айресе со все тем же Путиным, а Сенат этой страны в принятой спецрезолюции однозначно заявил: «Захват Российской Федерацией украинских судов является грубым нарушением ее обязательств в рамках международного права и соглашения 2003 года между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива»

Но, с другой стороны пиз..,. извините, говорить – не мешки ворочать. И между словами «я тебе дам» и «на тебе» по-прежнему есть большая разница. Практическая. Потому что словом можно утешить, но не накормить. Поддержать, но не помочь на деле. «Практика – критерий истины». Эта фраза аксиоматична, несмотря даже на то, что ее приписывают Карлу Марксу, и от этого у многих украинских декоммунизаторов мигрень делается

Во-первых, закрытие проливов возможно только при возникновении военной угрозы. Турции в первую очередь. Во-вторых, – и это, кажется, главное! – Реджеп Эрдоган вместе с тем же Путиным «Турецкий поток» по дну Черного моря уже практически смастырили. А Москва продала Анкаре ЗРК С-400, чему Эрдоган рад несказанно. Это «угроза»? Ага, вот так теперь Эрдоган возьмет и Босфор с Дарданеллами закроет

...Мы, конечно, хотели бы, чтобы не было сделано никаких шагов, которые привели бы к дальнейшему росту напряженности в нашем регионе. Потому что это способно повлиять не только на региональную, но и на международную безопасность в целом. Мы убеждены, что стороны конфликта понимают свою ответственность за ситуацию в регионе, за региональную безопасность. ...Также не хотелось бы, чтобы и со стороны внешних игроков звучали какие-то эмоциональные заявления, которые в конечном итоге приведут лишь к дальнейшему росту напряженности», – пространно умничал этот министр. Так, вроде бы его государство уже решило навсегда вопросы поставок российских энергоносителей в свою страну по низким ценам и теперь может отдохнуть и осудить «агрессора».Оправдала надежды украинского главковерха даже новый президент Грузии Саломе Зурабишвили, избранная буквально два дня назад. И в Москве, и многие в Тбилиси верили, что она может нормализовать и оптимизировать грузинско-российское сотрудничество во благо двух стран. Но Саломе сказала четко: «Не думаю, что, пока Россия ведет себя так, как сейчас, с учетом того, что происходит на линии оккупации, где похищают людей, и эта линия движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси… с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что все это означает, что мы можем прямо сейчас перейти к сотрудничеству».Таких заверений в поддержке Украины «прогрессивным человечеством» можно найти тысячи. И будут они еще и еще. Несмотря на то, что, как сказал украинский гарант, «вся многомиллиардная пропагандистская машина РФ включилась для того, чтобы попытаться возложить ответственность на Украину». Но ничего у супостатов не выйдет. Потому что «хозяин» распорядился.Но, с другой стороны пиз..,. извините, говорить – не мешки ворочать. И между словами «я тебе дам» и «на тебе» по-прежнему есть большая разница. Практическая. Потому что словом можно утешить, но не накормить. Поддержать, но не помочь на деле. «Практика – критерий истины». Эта фраза аксиоматична, несмотря даже на то, что ее приписывают Карлу Марксу, и от этого у многих украинских декоммунизаторов мигрень делается, а у главы Украинского института нацпамяти (УИНП) Вовы «Альцгеймера» Вятровича даже в штанах конфуз, говорят, сделался, хотя он об этом мужественно никому не сказал. Но пахло соответственно и резко снижало уровень героизма и жертвенности подвигов...Но мы не о Вове Вятровиче, слава Богу. Он сейчас думает, как объяснить киевлянам, кто такой Памва Берында, именем которого переименовали одну из киевских улиц в декоммунизационном припадке Вовы «Альцгеймера». Говорят, молдаванин был. И с учетом корней происхождения некоторых родных гаранта нации это крайне актуально. Не зря же Вове на его УИНП в будущем году удвоили преференции из госбюджета. Но как этот Памва боролся в «лавах» ОУН-УПА за волю «нэньки», не совсем понятно – жил-то он во Львове, на рубеже XVI-XVII веков и, хотя работал печатником в Киеве, но Стефана Бандеру лично не знал. Психиатры из соседнего дурдома пытаются найти обоснование и помочь Вове, но пока не получается, и Киев терпит просто так: Берында, так Берында, имя-то какое напрочь украинское, родное – Памва, Памвушка, Памвуля...Так и в ситуации с поддержкой Украины в связи с ее «победой» в Керченском проливе. Что дает ей этот «весьмирснами»? Возьмем упомянутую выше резолюцию Сената США. Моща? Моща. Документ сенаторов осуждает действия России и призывает ее освободить членов экипажей задержанных украинских кораблей. А также утверждает, что конфронтация у берегов Крыма дестабилизирует регион и «ведет к дальнейшей эскалации напряженности». Более того, резолюцию сенаторы приняли единогласно, без поименного голосования. Но... резолюция носит декларативный характер. Никаких тебе кораблей США или хотя бы НАТО в Черном и Азовском морях. Даже «Джавелины» нового поколения и успокоительное для спикера Верховной Рады Андрея Парубия не обещаны этой резолюцией. А ведь Андрей сейчас в США, греет натруженную голову, говорят, на Майями-Бич. И ведь в Киеве о помощи оружием Вашингтон не просил разве что какой-нибудь совсем уж ленивый патриот. Но даже резолюция поддержки – декларативная, а значит, практически бессмысленная...Или вот реакция прибалтов и европейцев. Между ними есть большая разница, несмотря на единую и даже единодушную просьбу Киева наказать Россию новыми санкциями. Прибалты – за, рядовые европейские политики – тоже, но вот лидеры Германии и Франции сказали, что санкции – это не краник в раковине в туалете УИНП, их нельзя просто откручивать и вводить, как воду для слива, например, продуктов жизнедеятельности Вятровича и его побратимов. Облом? Несомненно...Просила Украина по поводу «агрессии России» прекратить строительство газопровода «Северный поток-2» («СП-2»), но Берлин – против. По-прежнему, и российские армады в Азово-Черноморье его не напугали. А канцлер Германии Ангела Меркель только опять повторила, что с вводом «СП-2» в украинской «трубе» осталось немного транзитного российского газа, и все.Рассказывал украинцам глава украинского же МИД Павел Климкин, что командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко попросил Турцию и все мировое сообщество заодно перекрыть проливы Босфор и Дарданеллы для «агрессивных русских судов»? Да, рассказывал. «С Эрдоганом уже был разговор. Проход Дарданеллами регулирует специальная конвенция Монтре. В рамках этой конвенции у нас есть возможности ограничить проход судов. Мы над этим работаем, хотя есть и вопрос, каким образом мы сделаем и как быстро. Отвечаю абсолютно честно», – поведал Климкин. А толку от этой «честности»? Во-первых, закрытие проливов возможно только при возникновении военной угрозы. Турции в первую очередь. Во-вторых, – и это, кажется, главное! – Реджеп Эрдоган вместе с тем же Путиным «Турецкий поток» по дну Черного моря уже практически смастырили. А Москва продала Анкаре ЗРК С-400, чему Эрдоган рад несказанно. Это «угроза»? Ага, вот так теперь Эрдоган возьмет и Босфор с Дарданеллами закроет перед путинскими кораблями, паче чаяния они захотят войти в Черное море со Средиземного...Говорят, что президент США Трамп отменил также встречи в Буэнос-Айресе не только с Путиным, но и с президентами Турции и Южной Кореи. В Киеве радость начала наполнять штаны патриотов: наказал-таки турка за пророссийскую строптивость. Но даже с отказом Трампа встречаться с Путиным есть вопросы. Главный из них: только ли из-за событий в Керченском проливе Трамп не хочет увидеть Путина? Многие утверждают, что причиной тому является обострившаяся внутриамериканская ситуация и нежелание Трампа еще раз подставляться под критику за свою мнимую пророссийскость. Как раз в эти дни Трампа «сдал» его адвокат и приближенное лицо Майкл Коэн: рассказал, что врал Сенату о связях Трампа с Россией в период предвыборной борьбы в 2016 году. И Трамп, и Коэн ранее утверждали, что во время предвыборных баталий связей с Россией не было. А теперь Коэн говорит: были, до июля 2016-го, когда Трамп уже был кандидатом в президенты. Это серьезный удар по Трампу в рамках спецпрокурорского расследования его «пророссийскости», вот он-де и не хочет встречаться с Путиным. А «война у Керченского пролива» – только повод. Если этот так, то, согласитесь, это значительно снижает протестный пафос от «невстречи» с Путиным «ради Украины»...И уж, конечно, вполне могут потешаться по этому поводу в Москве. Дескать, не будет встречи с Трампом – с не меньшей пользой встретимся с другими, и с пользой для дела. А, например, российский сенатор Константин Косачев вообще обвинил Трампа в том, что тот сам, добровольно, стал заложником ситуации и не может вести самостоятельную внешнюю политику. То есть угадал и ударил Трампа по больному. «Твиттер-отмена» президентом Трампом ранее запланированной встречи с президентом России была, в принципе, ожидаемой с того самого момента, как американский лидер поставил это событие в зависимость от изучения инцидента в Керченском проливе. Ибо тем самым он сам себе связал руки и сделал себя заложником общезападных трактовок произошедшего под Керчью. ...Поэтому отказ от встречи – это упущенный шанс не для Путина, а для Трампа – обсудить спорные темы и продемонстрировать независимость своего внешнеполитического курса. Ни того, ни другого теперь, похоже, не будет, и об этом можно лишь сожалеть. Не более», – реально пожалел Трампа российский сенатор в «Фейсбуке». И это ведь похоже на правду......Вот, собственно, и все. И полный «весьмирснами». Негласные свидетели-шутники утверждают, что когда командующий ВМС Украины Воронченко обращался к Эрдогану и миру, то в его крике что-то очень напоминало «азохен вэй, и танки наши быстры!». «Не может быть», – скажете вы. А вот и может. Воронченко – адмирал, выросший из танкового генерала. И, похоже, с такой же бронебойной решительностью готов бороздить гусеницами волны двух морей. Но вот беда: знатоки иврита утверждают, что боевой клич «азохен вей» – вовсе не боевой. Даже очень не боевой! Да, он придает эмоциональную окраску, но в переводе на русский язык пропадает весь колорит воинственности, и фраза дословно означает «когда хочется сказать «ох» и «вей». Евреи употребляли ее изначально, когда им совсем было трудно. Фраза обозначала, что дела идут плохо и их нелегко исправить. Может, не зря как бы кричал ее Воронченко. Может, он знает что-то такое, чего мы не знаем. И не только о ситуации в Азово-Черноморье, а о жизни в Украине...