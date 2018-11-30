Саммит G20: Меркель встретится с Путиным

Встреча канцлера ФРГ Ангелы Меркель с российским президентом Владимиром Путиным состоится, несмотря на опоздание немецкой делегации на открытие саммита G20 в Буэнос-Айресе. Об этом сообщила на брифинге представитель федерального правительства Мартина Фитц на брифинге в пятницу, 30 ноября.



"Что касается встречи с Путиным, она состоится завтра утром, как планировалось", - сказала пресс-секретарь.



Время других двусторонних встреч попытаются скорректировать на месте.



Фитц также отметила, что Меркель очень благодарна капитану и экипажу за их профессиональные действия. Угрозы пассажирам на борту самолета не было, заверила она.



Официальный представитель Минобороны отметил, что проблема была вызвана неисправностью "детали электроники".

