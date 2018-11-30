Bloomberg: сделка по Brexit станет «катастрофой» для Британии

По мере того, как последствия от заключения сделки с Европейским союзом (ЕС) по Brexit становятся яснее, она все менее кажется оправданной и все более ошибочной для Великобритании, пишет Bloomberg.



Аналитический центр Centre of Economic Performance (CEP) оценил экономический эффект предлагаемой сделки между Британией и ЕС по Brexit и пришел к мрачным результатам. Так, согласно результатам нового исследования, через 10 лет после заключения сделки ВВП Великобритании может сократиться на 5,5% процента, доходы государства могут сократиться на 1,8%.



Другие исследования дают аналогичные тревожные выводы для британской экономики. Даже очень оптимистичные цифры правительства премьер-министра Терезы Мэй, опубликованные на этой неделе, подтверждают, что сделка является катастрофой для Лондона, пишет агентство.



В материале отмечается, что и эти прогнозы, какими бы ужасными они ни были, все равно занижают ту цену, которую придется заплатить британцам за Brexit.



Единственное потенциальное преимущество от сделки заключается в том, что она положит конец свободному передвижению граждан между Великобританией и странами Евросоюза, и в этом смысле сделка может быть истолкована как «возвращение контроля» Британии.

