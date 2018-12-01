Премьер-министр Венгрии назвал свое правительство "проукраинским"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его правительство является "проукраинским", несмотря на то, что "украинское правительство имеет антивенгерские позиции". Об этом он заявил во время визита в Прагу, сообщает Reuters в пятницу, 30 ноября.



"Позиция Венгрии является четкой, мы - проукраинское правительство, поэтому мы поддерживаем Украину", - сказал Орбан.



"В Венгрии проукраинское правительство, в то время как в Украине существует антивенгерское правительство. Несмотря на это, мы не изменили нашу позицию и будем поддерживать Украину в этом конфликте", - добавил венгерский премьер.



Из слов Орбан не ясно, имел ли он в виду поддержку Украины именно в обострении ситуации у Керченского пролива, или вообще в конфликте с Россией.

