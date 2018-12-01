В РПЦ назвали обыски в Киево-Печерской лавре "актами устрашения"

В Московском патриархате связывают обыски в Киево-Печерской лавре с твердым отказом Украинской православной церкви принимать участие в "объединительном соборе" и считают, что подобных "актов устрашения" в отношении УПЦ с каждым днем будет становиться все больше, заявил зампредседателя отдела внешних церковных связей МП протоиерей Николай Балашов.

Ранее СБ Украины сообщила, что проводит обыски по месту жительства настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла.



"Когда глава государства объявляет представителей церкви, объединяющей большинство верующих в стране, нежеланными на украинской земле, и во вчерашнем видеообращении прибегает к неприличным обвинениям в адрес церкви, когда отменяется действие государственных актов, подтверждающих права монашеской общины на пользование зданиями Почаевской лавры, когда в пещерах Киево-Печерской лавры представители государственной власти проводят опись имущества, когда архиереев и священников Украинской церкви одного за другим вызывают на "беседы" в СБУ, когда, наконец, в доме у наместника крупнейшего монастыря страны, Киево-Печерской лавры, проводят обыск — все это свидетельствует о нарастающей кампании по оказанию давления на "непослушную" Украинскую православную церковь", — сказал Балашов.



Замглавы ОВЦС напомнил, что именно позиция архиереев канонической Церкви до сих пор не позволила назначить дату так называемого объединительного собора. А значит, отметил он, "тормозится реализация политического плана, который лежит в основе предвыборной кампании Петра Порошенко".



"Полагаю, что после завершившегося вчера заседания Священного Синода Константинопольского патриархата таких актов устрашения, направленных на подавление самостоятельности Украинской православной церкви, день ото дня будет становиться все больше. Горько, что наши православные братья из Константинопольского патриархата фактически стали на одну сторону с гонителями церкви", — заключил собеседник агентства.



Ранее украинские власти, в том числе президент Петр Порошенко, заявляли, что не намерены вмешиваться в дела церкви, но делают это постоянно. Так, несмотря на обещания, Порошенко добился от Константинополя признания неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали раскольническим. Рада Украины приняла закон о передаче Андреевской церкви Константинопольскому патриархату. Позднее Минюст Украины лишил каноническую УПЦ права пользования зданиями Свято-Успенской Почаевской лавры в Киеве. Действия против Почаевской лавры свидетельствуют о запугивании властями верующих Украины, заявили в РПЦ. Советник Порошенко Ростислав Павленко ездил в Стамбул наблюдать за синодом и встречаться с Константинопольским патриархом по вопросу автокефалии.



Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако томос может получить лишь предстоятель "объединенной" церкви, его должны выбрать на "объединительном соборе" православных церквей на Украине, дата которого пока не назначена. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в таком мероприятии.



Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Митрополит Иларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ надеются, что Константинополь изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

