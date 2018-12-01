Госдума призовет иностранные парламенты дать оценку провокациям Киева

Депутаты ГД призовут парламенты мира дать адекватную оценку провокациям Киева и его западных покровителей, которые привели к эскалации напряженности в Европе, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.



"Комитеты Государственной Думы — по международным делам и делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками – подготовили и намерены внести на рассмотрение палаты проект обращения к парламентам мира и международным парламентским институтам в связи с обострением ситуации после инцидента с заходом украинских судов в территориальные воды РФ в Керченском проливе", — сказал Слуцкий журналистам в пятницу.



Политик сообщил, что среди адресатов – законодательные органы европейских государств и "группы двадцати", МПА СНГ, ПА ОДКБ, Европарламент, ПА ОБСЕ, ПАЧЭС.



"Мы будем призывать дать адекватную оценку провокационным действиям нынешних украинских властей и их западных покровителей, которые ни к чему кроме эскалации напряженности в Европе, к сожалению, не привели. Мы хотим также довести до наших коллег-парламентариев правду о том, что на самом деле произошло 25 ноября в Керченском проливе", — сказал он.



Глава комитета сообщил, что проект обращения комитеты будут выносить на обсуждение Совета Думы 3 декабря с предложением поставить его на обсуждение палаты уже во вторник, 4 декабря.

