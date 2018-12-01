Трамп хочет встретиться с Путиным после разрешения ситуации в Черном море

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Россия и Украина скоро урегулируют ситуацию с задержанием украинских кораблей и моряков в Черном море, и заявил, что хотел бы встретиться с президентом РФ. Ранее Трамп отказался от проведения двусторонних переговоров с Путиным на G20.

В качестве причины такого шага он назвал инцидент в Керченском проливе, а в качестве условия встречи Трамп назвал освобождение задержанных украинских моряков. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление таким решением Трампа.



"Нам не нравится, что произошло. Мы этому не рады, никто этому не рад. Надеемся, что им удастся это скоро урегулировать, потому что мы хотели бы встретиться с президентом Путиным", — сказал он в пятницу журналистам перед встречей с премьером Японии Синдзо Абэ.



Его слова транслировал телеканал Fox News.

