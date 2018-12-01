Разновидности и особенности фотообоев: как сделать выбор

От того, какие фотообои вы выберете, зависит уют, атмосфера и гармония вашего жизненного пространства. Не всегда самые дорогие изделия являются самыми лучшими. Существует большое разнообразие фотообоев не только в оформлении, но и в зависимости от материалов и функциональности. Применение данной продукции зависит только от границ фантазии. На фотообоях отображаются природные пейзажи разных времен года, картины известных художников, изображения цветов, рисунки с 3D-эффектом, изображение неба с облаками на потолке, герои мультфильмов или приключенческие сюжеты для детских комнат и многое другое. Для того чтобы они дополняли обстановку и не вызывали ощущения перенасыщенности рисунками и узорами, основные обои необходимо делать менее броскими или однотонными в приглушенных тонах. Изделия могут применяться и в качестве фонового наполнения интерьера комнаты.

Виды и преимущества продукции

Современный интернет-магазин недорогих фотообоев предлагает большой выбор продукции на выгодных условиях.

С учетом применяемых материалов фотообои бывают:

бумажные. Это самый недорогой вариант. Имеет смысл их использовать, если вам нужны изделия совсем на непродолжительное время;



тканевые. Имеют достаточную прочность и характеризуются очень красивыми узорами или рисунками, но, как и любая ткань, собирают в себе пыль;



виниловые. Это моющиеся фотообои, которые идеально подойдут для кухни и ванной комнаты, выдерживают серьезные внешние нагрузки во время их чистки моющими средствами;



флизелиновые. Это самые прочные и экологически чистые материалы, используемые в спальнях и детских. Флизелиновые обои благодаря своей структуре имеют повышенную стойкость к образованию грибков и плесени.

гладкая текстура. Глянцевая гладкая поверхность обоев красиво отражает искусственный свет и приятна на ощупь;



под штукатурку. Рельефная поверхность фотообоев помогает скрыть возможные неровности поверхности стены;



с фактурой песка. Песок – красивый материал, создающий оригинальные рисунки. Он предоставляет дополнительную возможность вспомнить о море;



под холст. Фотообои больше напоминают произведение живописи с характерными мазками от кисти художника и текстурой грубой ткани под слоем краски.

Существует большое разнообразие разных текстур:

Интернет-магазин недорогих фотообоев дает возможность купить бумажные, тканевые, виниловые и флизелиновые изделия с разными изображениями, сэкономив ваши силы, денежные средства и время.