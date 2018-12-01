Morgan построит спорткар на базе Aston Martin

Журналисты определили таинственного покупателя лицензии на конструкцию спорткара Aston Martin Vanquish. По всей видимости, им оказалась небольшая британская компания Morgan.



Издание Automotive News предполагает, что лицензию у Aston Martin выкупила фирма Morgan — старейший действующий автопроизводитель Великобритании. Сумма сделки составила 20 миллионов фунтов стерлингов (1,7 миллиарда рублей) и включала в себя 18 месяцев бесплатной поддержки от консультационного подразделения Aston Martin Consulting.



В Aston Martin не подтвердили эти выводы, а в компании Morgan отрицают факт заключения сделки. Но журналисты сопоставили факты: после сделки в Morgan сообщили, что работают над новым заднеприводным купе, характеристики которого оказались максимально близки к «астоновским». Например, уже известно, что шасси нового «Моргана» будет выполнено из алюминия при помощи клепки и клея. Между тем, большинство «Морганов» сделаны по технологии 50-х годов — со стальной лонжеронной рамой и каркасом кузова из ясеня.



Шасси используют для новой модели с внешностью в традиционном «моргановском» духе. А потом, в течение пяти лет, англичане собираются выпустить еще одну модель более авангардного дизайна.



Руководитель Aston Martin Энди Палмер сообщил журналистам Automotive News, что он согласился продать права на конструкцию Vanquish вместе с оснасткой для его изготовления лишь после того, как его познакомили с тем, какую машину собираются строить на этой основе. Топ-менеджер добавил, что покупатель не захотел, чтобы связь с моделью Vanquish афишировалась.



Гранд-турер Aston Martin Vanquish второго поколения выпускался в период с 2012 по 2018 год. Как почти все модели Aston Martin после DB7, он был основан на алюминиевой платформе VH — а если точнее, на ее четвертой версии с расширенным применением углепластика. Новые модели построены на совершенно новой технической базе — это большие спорткары DB11 и DBS Superleggera с оригинальным турбомотором V12 5.2 и более доступное купе Vantage с четырехлитровым турбомотором Mercedes-AMG V8.



Компания Morgan ведет свою историю с 1910 года и отличается крайним консерватизмом. Сейчас она выпускает две основные линейки моделей — трехколесники 3-Wheeler конструкции тридцатых годов (в бензиновой и электрической версии) и четырехколесные родстеры (4/4, Plus 4 и Roadster). Последние мало изменились с пятидесятых годов: их металлические кузова до сих пор собирают на каркасе из ясеня, а с годами меняются лишь моторы — сейчас это четырех- и шестицилиндровые двигатели Ford. В истории компании Morgan есть и более современные машины: например, ретро-футуристическая модель Aero 8 2001 года с полностью алюминиевым шасси и моторами BMW V8, но сейчас производство машин этого семейства прекращено.

