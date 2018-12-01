В ближайшие сутки снегопады прекратятся, но похолодает

На Украине в ближайшие сутки 2 декабря погодные условия улучшится и опять похолодает, сообщает Укргидрометцентр. Осадков не ожидается, лишь ночью в северных областях и на Левобережье местами небольшой снег. На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 9-14° мороза, в Карпатах 15-20°, на востоке страны 3-8° мороза; днём в Украине 2-7° мороза, в западных и южных областях около 0°.

В Киеве 2 декабря ночью местами прогнозируется небольшой снег, днём без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха ночью около 10°, днём 4-6° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 2 декабря самая высокая температура воздуха днём была 13,1° в 1961 году, самая низкая ночью -21,5° в 1998 году.



На Украине 3 декабря без осадков, лишь западных областях небольшой мокрый снег и дождь. Ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с. На дорогах гололедица.



Температура воздуха ночью 5-10°, в центральных областях и на севере Левобережья до 13° мороза, днём от 3° мороза до 2° тепла, в западной части ночью 1-6° мороза, днём 0-5° тепла.



В Киеве 3 декабря без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха ночью 5-7° мороза, днём около 0°.

