В Грузии уточнили число задержанных в Тбилиси украинцев

В ходе спецоперации в Тбилиси задержаны шесть граждан Украины, уточняет Министерство внутренних дел Грузии. Ранее ведомство сообщало, что задержаны семеро украинцев за приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. "Задержаны шесть граждан Украины и один гражданин Грузии… спецоперация была проведена 2 декабря в двух гостиницах в Тбилиси — "Гуру" и "Альянс", — сказано в заявлении ведомства.