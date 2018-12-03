Посольство РФ: публикация в Великобритании данных журналистов Первого канала возмутительна

Публикация британскими СМИ личных данных работающих в стране журналистов Первого канала возмутительна и ставит под угрозу безопасность российских граждан. Об этом говорится в заявлении посольства России в Великобритании.



"Вызывает возмущение публикация персональных данных российских журналистов, включая личные документы и государственный регистрационный номер их автомобиля. Это в том числе ставит под угрозу безопасность российских граждан, не говоря уже о вопиющем нарушении принятых в цивилизованных странах норм, - отметили в диппредставительстве. - Следует отметить, что этот эпизод стал частью общей кампании британских властей на создание постоянных препятствий работе российских СМИ в стране. Многие наши журналисты жалуются на проблемы с визами, закрытие счетов в британских банках, сталкиваются с необоснованными многочисленными придирками контролирующих органов".



В посольстве подчеркнули, что беспочвенные обвинения российских журналистов в шпионаже со стороны британских СМИ не могут не вызывать обеспокоенности.



"Российское СМИ, имеющее выданное британскими властями официальное разрешение на осуществление журналистской деятельности, профессионально выполняло свою работу, не нарушая каких-либо законов Великобритании. Чего, кстати, зачастую нельзя сказать о деятельности британских журналистов в России, готовых нарушать российское законодательство", - указали в посольстве. В нем напомнили, что британские власти также уже несколько раз пытались закрыть лондонскую редакцию канала RT и пытаются оказывать давление на его редакционную политику.



"Как представляется, подобные случаи откровенного давления на российские средства массовой информации должны стать предметом пристального внимания ОБСЕ", - отмечается в заявлении посольства.



В воскресенье газета Mail On Sunday опубликовала статью, в которой сообщила, что власти Великобритании заподозрили в шпионаже съемочную группу Первого канала. По данным, полученным газетой от британских военных, 21 ноября корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев и его оператор были замечены вблизи базы 77-й бригады британской армии в графстве Беркшир. Газета опубликовала текст армейской инструкции с рапортом об инциденте, в котором говорится, что россиян, представившихся сотрудниками Первого канала, не пустили на базу для подготовки телевизионного сюжета. К документу приложены фото журналистского удостоверения Сиразиева, служебной машины и ее номерного знака с указанием, что этого человека и автомобиль нельзя пускать на территорию каких бы то ни было военных объектов, а при их появлении сотрудники должны срочно вызывать полицию.



Как пишет издание, 77-я бригада - строго засекреченное военное подразделение, специализирующееся на ведении электронной и психологической войны, которое сотрудничает с МИ-5, МИ-6 и Специальной воздушно-десантной службой.



Сам журналист в разговоре с корреспондентом ТАСС заявил, что публикация не соответствует действительности. Он пояснил, что съемочная бригада никуда не пыталась проникнуть и делала репортаж о базе, информация о которой находится в открытом доступе в интернете.



В воскресенье Русская служба Би-би-си сообщила о том, что несколько групп военных из 77-й бригады, в которой служат 1200 человек, находятся на Украине. Как указано в публикации, основные направления работы подразделения - выполнение военных задач в интернете, психологическое воздействие и информационные операции.



"Данная информация Би-би-си, если она соответствует действительности, представляет собой новый элемент масштабного британского военного присутствия на Украине, - отметили в посольстве. - Ранее нам было известно о направлении военных специалистов для обучения украинских военных спецоперациям против мирных жителей Донецка и Луганска. Сейчас же выходит, что британское присутствие расширилось за счет оказания, как пишет Би-би-си, психологического воздействия и информационных операций в этой стране. Происходит это все, как мы видим, накануне президентских выборов на Украине".



В посольстве указали, что масштабы новой спецоперации еще только предстоит оценить. В дипмиссии напомнили, что в свое время Великобритания поддержала переворот в Киеве и приход к власти так называемого "правительства победителей" в нарушение конституционного строя в стране".

