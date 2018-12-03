Порошенко пожаловался, что Путин его игнорирует уже неделю

После ареста украинских кораблей россиянами в Черном море президент России Владимир Путин не ответил на запрос Петра Порошенко на прямую телефонную беседу в любом формате. Об этом президент Украины сообщил в интервью France 24.



По словам Порошенко, когда произошло задержание украинских кораблей в Керченском проливе, он немедленно поручил связаться с Путиным. "К сожалению, до сих пор Путин не ответил на мой запрос на прямой телефонный разговор в любом формате - в двустороннем, в "нормандском", при участии американских партнеров и т.д.", - сообщил президент Украины.



По его словам, российская сторона отказывается от прямых телефонных переговоров. Порошенко также добавил, что РФ "грубо нарушила международное право не только атакой на украинских военных, не только закрытием Керченского пролива, пытаясь заблокировать все Азовское море, что де-факто является попыткой оккупации Азова". "Неотложное требование всего мира - немедленно освободить украинских моряков и корабли", - отметил президент.

