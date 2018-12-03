Путин "на пальцах" объяснил Меркель и Макрону провокацию Киева

Владимир Путин показал "на пальцах" европейским партнерам российскую позицию по инциденту с задержанием украинских кораблей в Черном море, заявил глава МИД Сергей Лавров.



Министр добавил, что Путин объяснил, "как все произошло, как эта провокация была задумана и как ее попытались исполнить, насколько ответственно наши пограничники подошли к своим функциям, пытаясь предотвратить любые нежелательные инциденты". Лавров считает, что западные партнеры услышали мнение президента.



Кроме того, глава МИД в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" напомнил о задержанных сотрудниках СБУ и найденном плане провокации.



"Он однозначно гласил: проникнуть скрытно в нейтральные воды, без всяких лоцманов и уведомлений, прорываться под Крымский мост через Керченский пролив в Азов", — заявил Лавров.



Он отметил, что не услышал от Меркель и Макрона какой-либо реакции, которая была бы основана на других фактах.



Ранее информацию о том, что Путин нарисовал для президента Франции и канцлера Германии схему движения кораблей, подтвердил помощник российского лидера Юрий Ушаков.



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал агентству Sputnik, что американский лидер Дональд Трамп не получил подобных объяснений от Путина, так как отказался от встречи с ним.



Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.



В результате было принято решение задержать нарушителей. Трое украинских моряков получили легкие ранения. Всего на борту задержанных кораблей оказалось 24 военных, в том числе сотрудники СБУ. Их впоследствии арестовали по обвинению в нарушении государственной границы.



После этого Киев обвинил Москву в агрессии. Власти страны ввели военное положение на территории десяти областей Украины. Этот режим позволяет временно ограничивать конституционные права и свободы граждан, в частности право на участие в выборах.



Владимир Путин назвал инцидент в Керченском проливе заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов. Российский лидер заявил, что пограничники выполняли свои функции по защите государственной границы.

