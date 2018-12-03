Экс-советник Трампа отрицает, что поддерживал связь с Ассанжем

Политический консультант Роджер Стоун, который являлся советником Дональда Трампа во время президентской гонки 2016 года в США, отрицает, что поддерживал связь с основателем сайта WikiLeaks Джулианом Ассанжем. С этим заявлением Стоун выступил в воскресенье в эфире телеканала ABC.



На вопрос о том, верно ли, что он никогда не говорил с Ассанжем, политконсультант ответил: "Это совершенно верно". Стоун констатировал, что ранее передал в спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США сообщение, из которого следует, что он обращался к представителю WikiLeaks, однако последний отказался от контактов. По словам экс-советника Трампа, позже указанное сообщение попало в СМИ и его содержание было искажено.



"Я не поддерживал контакт с Ассанжем", - подчеркнул Стоун. Он добавил, что и сам основатель WikiLeaks ранее отрицал, что поддерживал с ним связь.



Ранее СМИ сообщили, что спецпрокурор Роберт Мюллер, который проводит расследование относительно приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, заинтересовался Стоуном и его помощниками. Следователи полагают, что Стоун мог связываться с Ассанжем.



В период предвыборной кампании WikiLeaks опубликовала внутреннюю переписку Национального комитета Демократической партии США, что негативно отразилось на популярности соперницы Трампа, кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Спецслужбы США подозревают Россию в том, что она якобы организовала хакерскую атаку на комитет демократов для похищения и последующей передаче WikiLeaks его внутренней переписки.



Трамп и лица из его окружения неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

