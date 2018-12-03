Захарова ответила на слова Порошенко о планах России по захвату городов

После заявления президента Украины Петра Порошенко о якобы намерении Москвы захватить Бердянск и Мариуполь, можно с уверенностью сказать, что именно Россия защищает Европу от "варварства, тирании, терроризма, агрессии, милитаризма, которые нависли над всем нашим континентом", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, перефразируя цитату самого украинского лидера.



В 2016 году Порошенко, выступая на торжествах по случаю Дня Европы на Украине, рассказал об украинцах, находящихся "на передовой защиты европейской цивилизации".



Захарова обратила внимание на слова экс-министра иностранных дел Германии Зигмара Габриэля, который ранее обвинил Украину в попытке втянуть Германию в войну против России. По мнению Захаровой, Габриэль дал "совершенно четкую характеристику происходящему на Украине".



"Ведь именно благодаря нынешнему киевскому режиму нынешнюю Украину характеризует разгул экстремистов и военизированных объединений, опора власти на молодчиков, война против собственного народа, пропаганда и манипулирование как основа управления обществом, провокация как концепция внешней политики, необузданная коррупция, запугивание журналистов и тотальный контроль над СМИ, национализм как национальная идея, диктат силовиков, отсутствие механизмов общественного контроля, деградация институтов власти", — подчеркнула она.



Ранее президент Украины в интервью немецкому Funke Media Group заявил, что Россия якобы намерена захватить Бердянск и Мариуполь, чтобы получить наземный коридор из Донбасса в Крым. Он не привел никаких реальных подтверждений своих слов, а единственным доказательством таких "планов" назвал инцидент 25 ноября в Керченском проливе, когда Россия задержала украинских моряков, незаконно пересекших границу.



Киев не раз утверждал, что Россия якобы вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. МИД называл эти утверждения "публичными бездоказательными инсинуациями". Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, а, напротив, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

