Disney показала трейлер детских "Звездных войн"

Студия Disney опубликовала трейлер к серии короткометражных анимационных фильмов Star Wars Galaxy of Adventures. Видео появилось на YouTube-канале Star Wars Kids.



Первые шесть эпизодов станут доступны для просмотра 30 ноября текущего года на официальном сайте StarWars. Остальные серии будут появляться, начиная с декабря, и регулярно выходить в течение будущего года.



Мультфильмы-короткометражки будут основаны на сюжете оригинальной трилогии фантастической саги.







