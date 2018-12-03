Мир ожидает инсулиновый кризис?

Нездоровый образ жизни и ожирение провоцируют увеличение числа диабетиков во всем мире. Известно, что диабетикам для контроля сахара требуется инсулин. И, согласно прогнозам, в ближайшие 10 лет мир может столкнуться с острой нехваткой инсулина, пишет BBC.



На сегодняшний день насчитывается примерно 400 миллионов человек с диабетом 2-го типа в возрасте от 20 до 79 лет. К 2030 году число должно превысить 500 миллионов человек. И к этому моменту потребность в инсулине может вырасти на 20%. Однако примерно 50% человек, нуждающихся в инсулине (преимущественно это пациенты в Азии и Африке), не смогут его получить.



Эксперты отчасти связывают возможный дефицит с монополией на инсулин, которую держат три компании - Novo Nordisk, Eli Lilly and Company и Sanofi (контролируют 96% объемов в мире). Также для многих стран инсулин остается довольно недешевым средством. К тому же, в ряде стран отмечается неадекватное распределение запасов инсулина. Например, в Мозамбике 77% запасов остаются в столице.

