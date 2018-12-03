На Google Maps ведомство Супрун назвали Министерство Похорон Здоровья

С карт Google Maps исчезло Министерство охраны здоровья. Зато по адресу ул. Михаила Грушевского, 7 в Киеве появилась "Министерство похорон здоровья Украины". Об этом свидетельствует скриншот.



По состоянию на 22:30 2 декабря название никто так и не исправил, поэтому на карте Киева можно наблюдать "Министерство похорон", которое, судя по описанию, является государственным учреждением и работает с 09:00 до 18:00. В субботу и воскресенье госучреждение закрыто.







Ранее аналогичная ситуация возникла с еще одним правительственным зданием - Верховной Радой, которую неизвестные переименовали в "Верховную Зраду". Сейчас корректировки уже внесли и название госучреждения отображается верно.

