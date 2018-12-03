Украинский паспорт опустился в мировом рейтинге

Украинский паспорт опустился с 24 на 28 место в мировом рейтинге сильнейших паспортов. Об этом сообщает Global Passport Power Rank 2018. Украинский паспорт в рейтинге граничит с документами Тайваня (28 место) и Макао с Венесуэлой (29 место). В частности, паспорт гражданина Украины гарантирует безвизовый доступ к 131 страну. Еще в 42 странах украинцы могут получать визу по прибытию, а для поездок в 67 стран должны оформлять визу заранее.

Украинцам все еще нужна виза для поездок в Японию, США, Великобританию, Ирландию и Китай.



Первое место занял паспорт Объединенных Арабских Эмиратов, который открывает для его владельца право свободного или с получением визы по прибытию посещение 167 стран. На втором месте расположились паспорта Сингапура и Германии - его владельцы могут путешествовать без виз в 166 стран, и только в 32 должны оформлять визу.



На третьем месте находятся сразу 11 стран, включая Италию, Швецию, Финляндию, Францию, Испанию, Южную Корею и США. Всего в рейтинге 93 позиции. Афганистан открывает гражданам только 29 стран с безвизовым доступом. Ирак и Пакистан занимают предпоследние места с показателем в 32 и 35 стран соответственно.



Указано, что рейтинг составлен согласно спектру возможностей, которые паспорт предоставляет своему владельцу. Паспорта оцениваются по их общему "безвизовому баллу".

