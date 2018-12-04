Госкомтелерадио запретил ввоз еще восьми российских книг

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) запретил ввозить из Российской Федераций еще восемь книг. Меры приняты из-за пропаганды государства-агрессора, говорится в сообщении пресс-службы Госкомтелерадио.



Отказ предоставлен на основании выводов экспертного совета Госкомтелерадио по вопросам анализа и оценки издательской продукции по отнесения ее к такой, которая не разрешена к распространению на территории Украины.



В частности, в современной детской сказке Натальи Евдокимовой Кимка и компания положительные российские дети пытаются помочь уродливым существам – "укропам" и "укропчастым", которые "трусливые и подвиги совершать не умеют".



Также, учитывая выводы экспертного совета, Госкомтелерадио не предоставил разрешений на ввоз издание 45 татуировок личности. Правила моей жизни Максима Батирева, отдельная глава которой посвящена русскому патриотизму и воспитанию русских патриотов. Также запрещена детская книга писателя советской эпохи Леонида Пантелеева О Белочке и Тамарочке, написанная в 1940 году, а потому пропитанной духом и символами коммунистической идеологии.



Кроме того, признаки пропаганды государства-агрессора присутствуют и в издании Дедушкины советы пчеловода Евгения Гребенникова.



"Не представлены разрешения на ввоз трех книг по психологии, в предисловиях к которым всячески пропагандируются мифы о "сверхдержаве" России. К примеру, в духе имперских идеологических доктрин в предисловии к книге Мудрость психики: Глубинная психология в век нейронаук утверждается, что только Россия и русские спасли мир от фашизма во время Второй мировой войны, и ни словом не упоминается вклад других государств и народов в победу. Имперские идеи государства-агрессора присутствуют и в предисловиях к книгам Танцевальная терапия и Глубинная психология: движущее воображение, Словарь кляйнианского психоанализа", - отмечают в ведомстве.



Среди прочего, предоставлен отказ на ввоз книги американского астронавта Скотта Келли Стойкость: мой час в космосе, аннотацию которой издательство Альпина нон-фикшн посвятило восхвалению России и российской космонавтики, заявляя, что она "шокирует и вызывает уважение американцев".



В настоящее время в перечне запрещенных для ввоза в Украину книг 92 издания.

