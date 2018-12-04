"Северный поток 2" профинансирован уже на 6 млрд евро

Проект "Северный поток 2" профинансирован уже на 6 млрд евро, следует из отчетности "Газпрома".



В том числе иностранные партнеры "Газпрома" обеспечили финансирование на 3,274 млрд евро: 1,644 млрд евро в виде долгосрочного финансирования (до 2035 года) и бридж-финансирование (до 2019 года) на 1,29 млрд евро, свидетельствует отчет "Газпрома" по МСФО за третий квартал. Кроме того, в событиях после отчетной даты компания сообщила, что в ноябре проектная компания Nord Stream 2 AG получила от иностранных партнеров еще 340 млн евро на условиях долгосрочного соглашения о финансировании.



Данные о финансировании проекта "Газпромом" в отчетности не раскрываются, так как Nord Stream 2 AG является 100-процентной дочерней компанией "Газпрома" и внутригрупповые сделки в отчетности не видны.



Со стороны "Газпрома" инвестиции в проект в 2017 году составили по факту исполнения бюджета 103,3 млрд рублей (1,57 млрд евро), а на уже завершающийся 2018 год (после пересмотра) предусмотрены в размере 92,183 млрд рублей (1,25 млрд евро).



Как сообщалось, общий бюджет строительства морской магистрали - 9,5 млрд евро с учетом процентных расходов.



"Северный поток 2" - проект строительства газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. На прошлой неделе "Газпром" отрапортовал, что магистраль уже построена суммарно на 300 км. Завершена укладка обеих ниток в прибрежной зоне Германии, ведутся работы в территориальных водах и в исключительной экономической зоне Германии, а также в исключительной экономической зоне Финляндии. Идут подготовительные процедуры для укладки трубопровода на российском участке.

