Украинцы стали меньше покупать новые легковых авто

В Украине в ноябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года продажи новых легковых автомобилей в Украине снизились на 4% до 7300 единиц. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщает Укравтопром.



Отмечается, что наиболее популярной маркой месяца стала Renault - 865 реализованных автомобилей. Французский бренд на 15% улучшил свой ноябрьский результат



На втором месте Toyota, в активе которой 757 авто, спрос на автомобили этой марки уменьшился на 10%.



Третье место украинцы отдали Nissan, купив в два раза больше новых машин этого японского бренда, чем годом ранее. Ноябрьский результат - 687 машин.



Четвертое место у KIA - 621 новых авто (+29% к ноябрю 2017).



Замыкает пятерку лидеров Skoda - 570 регистраций (-7%).



Всего с начала года в Украине свои первые регистрационные номера получили 74,8 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

