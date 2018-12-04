УЕФА создала новый клубный еврокубковый турнир

Исполнительный комитет УЕФА на заседании в Дублине одобрил создание третьего клубного еврокубкового турнира под рабочим названием UEL2 (UEFA Europa League 2). Об этом сообщается на сайте организации.



Соревнования будут проходить в 2021-2024 годах. В групповом этапе будут представлены 32 команды, поделенные на восемь групп по четыре клуба в каждой. Начиная с 1/8 финала матчи будут проходить по системе плей-офф. До 1/8 финала нового турнира будет проходить дополнительный раунд соревнований между клубами, занявшими вторые места в своих группах UEL2, и командами, ставшими третьими в групповом этапе Лиги Европы. Победитель UEL2 получит право участвовать в Лиге Европы в следующем сезоне.



Всего в рамках нового клубного турнира будет проведен 141 матч в течение 15 игровых дней. Все соревнования будут проходить по четвергам. Финальные игры UEL2 станут проводить по средам, тогда как финалы Лиги Европы будут проходить по четвергам, а Лиги чемпионов — по субботам.



Президент УЕФА Александер Чеферин считает, что появление UEL2 сделает соревнования УЕФА более объемлющими. «Будет больше матчей для большего числа клубов, с большим количеством ассоциаций, представленных в групповых этапах», — сказал он. Появление нового конкурса позволит участвовать в еврокубковых турнирах командам по крайней мере из 34 стран (сейчас в клубных соревнованиях представлены минимум 26 стран).



С осени 2018 года все европейские сборные по футболу участвуют в новом турнире под названием Лига наций УЕФА. Турнир призван заменить товарищеские матчи, не вызывающие большого интереса у болельщиков.

