Трамп попросил Пакистан помочь в решении афганского конфликта

Президент США Дональд Трамп в письме пакистанскому премьер-министру Имрану Хану попросил Исламабад посодействовать в решении афганского конфликта. Об этом сообщает в понедельник телеканал Geo.tv со ссылкой на заявления Хана местным СМИ.



В частности, Трамп рассчитывает на то, что Пакистан сможет убедить руководство радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) присоединиться к мирным переговорам. "Президент Трамп передал послание, он попросил Пакистан оказать содействие в том, чтобы усадить руководство "Талибана" за стол переговоров", - приводит высказывание Хана телеканал. Премьер также указал, что его страна "сделает любые возможные шаги для установления мира в Афганистане".



Это письмо Трамп направил в Исламабад после того, как 21 ноября выступил с нападками на Пакистан и заявил о прекращении оказания ему финансовой помощи из-за отсутствия содействия в борьбе с терроризмом. Он указал, что США "больше не платят $1,3 млрд Пакистану", потому что он "ничего не сделал" и "совсем не помогает" в сфере антитеррора, а также укрывал на своей территории главаря группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усаму бен Ладена.



Хан в ответ отверг утверждения Трампа и напомнил, что после терактов 11 сентября 2001 года в США Пакистан присоединился к американской войне против мирового терроризма. В результате этой войны, напомнил он, Пакистан потерял 75 тыс. человек, а пакистанская экономика не досчиталась более $123 млрд.



Правительство Афганистана не раз пыталось вступить в переговоры с талибами, но те выдвигали предварительные условия - вывод американских войск и признание их законной политической силой. В 2018 году договориться с талибами пытались США: неформальные консультации прошли в катарском офисе талибов, хотя в Госдепартаменте факты встреч официально не подтвердили.



Попытки урегулировать афганскую проблему пытается и Россия. Третья встреча московского формата была проведена 9 ноября 2018 года на уровне заместителей министров иностранных дел и профильных спецпредставителей. В ней впервые участвовали представители политического офиса движения талибов в Дохе.

