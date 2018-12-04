В Украине подешевел автогаз

Розничные цены на сжиженный газ снизились в среднем по стране на 13 коп./л - до 15,67 грн/л. Об этом в понедельник, 3 декабря, пишет enkorr со ссылкой на Консалтинговую группу А-95.



Так, группа Приват, владеющая чуть более 500 модулями по заправке газом в своей сети, опустила цены на 19-30 коп./л, до 15,48-15,63 грн/л. В сети WOG автогаз подешевел на 1 коп./л, - до 15,96 грн/л.



Такие сети как Shell, SOCAR, БРСМ-Нафта, Автотранс, UPG, Параллель, Надежда, Род-Ник, Luxwen, SKY и опустили цены на 6-30 коп./л



Согласно прогнозам А-95, в связи с обвалом цен на оптовом рынке, в течение ближайших двух недель стоимость автогаза в розничных сетях снизится до 14 грн/л.

