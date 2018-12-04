Янукович уже несколько лет не находится в розыске Интерпола

Бывший президент Украины Виктор Янукович, в отношении которого осуществляется ряд уголовных производств украинскими правоохранителями, уже несколько лет не находится в розыске Интерпола. Об этом сообщил УНН источник в правоохранительных органах.



"Не находится уже несколько лет (в розыске Интерпола - ред.)", - рассказал источник.



Собеседник агентства уточнил, что в Интерполе ссылаются на 2 и 3 статьи своего устава при отказе в объявлении в розыск Януковича.



Напомним, в январе 2015 года по подготовленным запросам МВД, Генпрокуратуры Украины и СБУ специальная комиссия Интерпола приняла решение об объявлении в розыск Виктора Януковича, Александра Януковича, Николая Азарова, Раисы Богатыревой, Юрия Колобова и других.



В то же время с мая 2017 года Интерпол снял с розыска Януковича и его сына Александра. Позже Международная организация уголовной полиции прекратила розыск и многих других высокопоставленных лиц времен Януковича.



На днях в СМИ появилась информация о том, что экс-президент Украины Виктор Янукович находится в розыске Интерпола.

