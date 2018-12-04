Добыча газа в Украине увеличилась до 19 миллиардов кубометров

В Украине за период с января по ноябрь 2018 года увеличилась добыча природного газа по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 0,94%, до 19,1 миллиарда кубометров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на оператора газотранспортной системы Украины госкомпания "Укртрансгаз". Увеличение добычи газа крупнейшей газодобывающей компанией "Укргаздобыча" за 11 месяцев 2018 года увеличилось на 1% и составляет теперь 14,06 миллиарда кубометров.



В частности, добавляется что крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" за период январь-ноябрь 2018 года добыла 982,7 миллиона кубометров газа, а другие компании смогли добыть 4 миллиарда кубометров.



Как говорится в правительственной программе по наращиванию добычи и сокращения потребления, планируется, что к 2020 году показатели добычи госкомпании "Укргаздобыча" сравняются с показателями потребления секторов населения и теплокоммунэнерго и составит 20 миллиарда кубометров газа.

