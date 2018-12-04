Правоохранители провели обыски в 8 помещениях УПЦ (МП) на Житомирщине

В полиции Житомирской области подтвердили факт проведения обысков в ряде объектов Украинской православной церкви (Московского патриархата). "Проводится 8 обысков в рамках расследования уголовного производства по статье 161 Уголовного кодекса Украины", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГУ Нацполиции Украины в Житомирской области в понедельник.



Вместе с тем, в пресс-службе ГУ Нацполиции уточнили, что обыски провели работники Следственного управления ГУНП и сотрудники Управления СБУ в области. В информации отмечается, что "провели 8 санкционированных обысков в зданиях и помещениях нескольких епархий региона".



"Обыски проводятся в рамках расследования уголовного производства, начатого по ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины в Житомире, Коростене, Овруче и столицы", - говорится в опубликованном в понедельник днем на сайте областного главка полиции сообщении.



В свою очередь, настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора (г.Овруч, Житомирская обл.) протоиерей Анатолий Каплюк рассказал об обыске в этом храме. "Пришли утром, показали какое-то непонятное постановление суда, забрали ключи, храм закрыли и целый день искали печатную продукцию... Обыск проводили везде, в том числе в алтаре, были в подвале, в нижнем, верхнем храмах, котельной и т.д. - проверили все. Целый день искали и ничего не нашли", - цитирует настоятеля храма информационно-просветительского отдела УПЦ (МП).



По словам священника, среди тех, кто проводил обыск, были представители СБУ и районного отдела полиции.



Он добавил, что обыск проводился и в епархиальном управлении.



Ранее источник рассказал агентству "Интерфакс-Украина" о том, что у священнослужителей УПЦ (МП) в Житомирской области проходят обыски в рамках того же фактового уголовного производства, по которому проводились следственные действия у митрополита Павла. По информации источника, обыски проводятся не только в Житомирской области.



Как сообщалось, 30 ноября 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски по месту проживания наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви (Московского патриархата) Павла в рамках дела о разжигании межконфессиональной вражды (ст.161 УК Украины).



В свою очередь информационно-просветительский отдел УПЦ (МП) сообщил: "30 ноября 2018 года в 9 часов утра на территорию подсобного хозяйства Киево-Печерской лавры в с.Вороньки Бориспольского района Киевской области прибыли три автобуса с представителями СБУ с целью проведения обыска".

