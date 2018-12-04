Фильм "Фаворитка" собрал десять наград BIFA

В Британии вручили ежегодную премию Award for Best British Independent Film (BIFA). Фильм "Фаворитка" получил десять статуэток. Об этом сообщается на сайте премии.



Награду за лучший британский независимый фильм получила лента режиссера, снявшего фильмы "Лобстер" и "Клык", Йоргоса Лантимоса Фаворитка.



Кроме главной статуэтки картина получила награды в номинациях лучший сценарий, режиссуру, кастинг, работу оператора, художника-постановщика, дизайнера по костюмам и гримера. Также актриса Оливия Колман получила награду за лучшую женскую роль, а Рэйчел Вайс была награждена статуэткой в номинации лучшая актриса второго плана.







