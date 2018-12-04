Цены на нефть продолжают расти

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ​​феврале утром во вторник, 4 декабря, выросли в цене до 62,18 доллара за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.



В частности, по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,79%.



При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 53,38 доллара за баррель, прибавив 0,81%.



Ранее сообщалось, что цена нефти начала рости, к чему могла привести договоренность между президентом США Дональдом Трампом и председателем Китая Си Цзиньпином о перемирии в торговой войне между двумя крупнейшими экономиками мира.



На прошлой неделе нефть Brent опустилась ниже 58 долларов за баррель, обновив минимумы с октября 2017 года.

