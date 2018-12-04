Украина в декабре вдвое снизила импорт газа

Украина в первых числах декабря снизила импорт природного газа из стран Европы почти в 2,1 раза по сравнению с ноябрем. Об этом во вторник, 4 декабря, пишет Интерфакс со ссылкой на данные Укртрансгаза.



Отмечается, что среднесуточный импорт в ноябре составил 32,4 млн куб. м, а 1-2 декабря он снизился до 15,8 млн куб. м/сутки. В частности, поставки газа со стороны Словакии в первые дни декабря уменьшились до 7,3 млн куб. м/сутки (19,9 млн куб. м/сутки - в ноябре), Венгрии - до 7 млн куб. м/сутки (10,6 млн куб. м/сутки - в ноябре), Польши - 1,5 млн куб. м/сутки (1,9 млн куб. м/сутки - в ноябре).



Такие же объемы входной мощности в ГТС Украины для импорта газа забронированы и на 3-5 декабря 2018 года.



Также сообщается, что запасы в подземных хранилищах по состоянию на 2 декабря составляют 15,97 млрд куб. м. Это на 1,2 млрд куб. м меньше, чем на начало сезона отбора (7 ноября). В то же время 0,38 млрд куб. м или 31% поднятого объема был отобран из ПХГ с 28 ноября по 2 декабря - период заморозков.

