Министры НАТО вместе с Климкиным обсудят ситуацию в Керченском проливе

Министры иностранных дел стран-членов НАТО на заседании, которое начинается сегодня в Брюсселе, обсудят ситуацию в Черноморском регионе. Североатлантическому совету глава МИД Украины Павел Климкин расскажет о ситуации с захватом Россией украинских военных катеров и их экипажей в районе Керченского пролива, передает УНН.



"Я ожидаю, что завтра (4 декабря - ред.), когда мы встретимся с Украиной и Грузией, мы будем обсуждать ситуацию с Черноморским побережьем в целом, а также ситуацию с Азовским морем", - сообщил на пресс-конференции накануне Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



Так, мероприятия на уровне министров иностранных дел государств-членов НАТО пройдут в Брюсселе 4-5 декабря, в которых и примет участие министр иностранных дел Украины Павел Климкин.



"В рамках указанных мероприятий Климкин примет участие в заседаниях Североатлантического совета с Украиной и Грузией, а также государств-контрибуторов миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане. Во время заседания Североатлантического совета Климкин проинформирует участников о ситуации с захватом Россией украинских военных катеров и их экипажей и обсудит вопросы усиления сотрудничества с Альянсом в контексте противодействия агрессии со стороны РФ", - сообщили в МИД Украины.



В целом, по словам Столтенберга, сегодня и завтра министры будут встречаться "для решения важных вопросов нашей общей безопасности".



"Мы обсудим дестабилизирующее поведение России. Недавно мы видели, как Россия применила военную силу против украинских суден и арестовала их вместе с экипажем. Мы призываем Россию немедленно освободить судна и моряков", - отметил он.

