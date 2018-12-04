С начала холодов в Киеве травмировались более тысячи человек

С начала холодов, с 14 ноября, в Киеве травмировались 1044 человека. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила пресс-секретарь Департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации Наталья Вишневская.



"С начала регистрации (из-за гололеда травмировались - ред.) - 927 взрослых 177 детей - всего 1044", - сказала она.



Из них 184 человека нуждались в стационарной медпомощи.



"Это такие более или менее тяжелые травмы, которые нуждались именно в стационарной помощи. Не просто помазали йодом или зеленкой, сказали что все хорошо, нет вывиха, ни ничего серьезного и просто своим ходом отпустили домой. Из этих 1044 (людей - ред.) госпитализированы 179 взрослых и 5 детишек", - сообщила Вишневская.



Кроме того, за минувшие сутки из-за гололеда травмировались 93 человека - 74 взрослых 19 детей.

