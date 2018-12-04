В "Укрпочте" пригрозили прекратить доставку счетов за газ

енеральный директор "Урпочты" Игорь Смелянский заявил, что в ответ на отключение газа в отделениях "Укрпочты", прекратят доставку счетов.



Об этом Смелянский написал на своей странице в социальной сети Facebook.



"К сожалению, во многих областях Украины начали отключать отделения Укрпошта от газа. Мы со своей стороны сделали все, чтобы вовремя подать все документы и номинации. Я 11 раз прерывал совещания чтобы по 10 раз подписать ЕЦП номинации, получая ответы что "Система не приняла по технической причине". После этого возили в бумажной форме. Мы обязательно разберемся кто в этом виноват, Андрнй Коболев уже в своём посте писал частично об этом. Но я публично призываю коллег из облгазов прекратить этот беспредел. Вы перекроете нам тепло - мы вам перекроем доставку счетов и сбор платежей, потому что в холоде работать никто не будет", - написал он.

