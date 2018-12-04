Новый нардеп принес присягу в Раде

Народный депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Владимир Куренной принес присягу в Верховной Раде. Об этом сообщает пресс-служба парламента.



Спикер Андрей Парубий сообщил, что 29 ноября 2018 Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 в общегосударственном многомандатном избирательном округе Куренного Владимира Константиновича, включенного в избирательный список партии «Блок Петра Порошенко».



Напомним, вместо депутата Ирины Фриз, которую назначили на должность министра по делам ветеранов, в Верховную Раду зайдет 86-й номер в списке БПП Владимир Куренной, который уже был нардепом двух созывов.