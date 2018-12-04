Победители и проигравшие после G20

Напряженность в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем несколько ослабла — на какое-то время, — и обе стороны договорились о том, чтобы не вводить дополнительные тарифы в торговле друг с другом. Китай надеется, что Соединенные Штаты отменят введенные в июле тарифы, при этом другие страны и индустриальные игроки внимательно наблюдают за тем, как их интересы могут быть затронуты этим 90-дневным перемирием.

Вот краткий обзор тех участников, на которых может повлиять китайско-американское торговое перемирие.



Вьетнам



6 июля началась торговая война между Соединенными Штатами и Китаем, и тогда некоторые бизнесмены стали думать о перенесении производства во Вьетнам, чтобы избежать введенных тарифов.



По словам Чжана Дианшена (Zhang Diansheng), сотрудника расположенной в городе Хошимин компании Hang Sinh Business Service Centre, в период с конца августа по конец ноября он получил более 130 запросов.



По мнению Чжана, компания которого помогает китайским производителям перебраться в одну из стран южной Азии, нынешнее перемирие лишь замедлит перенос производства, но не остановит его.



«Возможно, произойдет замедление процесса вывода [бизнеса] из Китая, который мы наблюдали с сентября по ноябрь», — сказал он.



«В какой-то мере прекращение огня может немного ослабить исход китайских предприятий», которые в большом количестве стали перебираться во Вьетнам после введения тарифов.



Однако Чжан добавил, что китайские фирмы продолжат переезд во Вьетнам в более длительной перспективе из-за растущей стоимости рабочей силы и более жестких экологических правил в самом Китае.



Япония



После достижения соглашения с Китаем Соединенные Штаты, возможно, сместят свой торговый фокус в сторону Японии. На встрече в пятницу с японским премьер-министром Синдзо Абэ Дональд Трамп заявил, что дефицит Америки в торговле с Японией является значительным. «Мы надеемся, что мы очень быстро сможем его сбалансировать», — добавил он.



Администрация Трампа рассчитывает получить больший доступ на японский автомобильный рынок, а также надеется подтолкнуть японских автопроизводителей к расширению своего производства в Соединенных Штатах. Япония не вводит тарифы на иностранные автомобили, однако от Токио ожидают снижения требований в области безопасности и экологии для американских автомобилей.



Бразилия и Аргентина



Китай, который импортирует 60% от объема мирового рынка соевых бобов, в прошлом году закупил 32,9 миллиона тонн урожая этой культуры в США. Теперь он занимается поиском других поставщиков, поскольку ввел в ответ 25-процентную пошлину на импорт из Соединенных Штатов. Китайские импортеры, по сообщению агентства «Рейтер», закупили в октябре-ноябре рекордное количество — от 12 миллионов до 14 миллионов тонн — соевых бобов в Бразилии. Аргентина сменила Китай в качестве ведущего покупателя американских соевых бобов.



Однако в воскресенье Китай согласился закупить больше сельскохозяйственных продуктов из Соединенных Штатов, и это сократит его закупки у других поставщиков.



Европа



Европа, как и Соединенные Штаты, требует, чтобы Китай еще больше открыл свои рынки и прекратил принудительный перенос технологий. Европейские компании, возможно, получат больший доступ на китайские рынки и более благоприятные условия для бизнеса, если Китай будет проводить обещанные реформы.



Источник: South China Morning Post



