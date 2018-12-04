Под Киевом расстреляли машину с мэром Березани

Автомобиль мэра города Березани Киевской области Владимира Тимченко 2 декабря расстреляли неизвестные. Самому мэру, который был за рулем, удалось оторваться от преследователей и остаться невредимым. Об этом сообщается на странице "Березанского Медиацентра" в Facebook.



"2 декабря 2018 года, на Березанского городского голову Владимира Тимченко было совершено покушение. Как нам стало известно, около 19:00 Владимир Григорьевич двигался за рулем автомобиля по автодороге Березань-Переяслав в направлении соседнего города. Уже на территории Переяслав-Хмельницкого района автомобиль мэра настигло авто с неизвестными лицами, из которого они произвели два выстрела по автомобилю В. Тимченко, вероятно, из обреза охотничьего ружья. Оба заряда картечи попали в машину. К счастью, Владимиру Григорьевичу удалось остаться невредимым и оторваться от преследователей", - говорится в сообщении.



Отмечается, что по информации следственного отделения Переяслав-Хмельницкого Управления Нацполиции в Киевской области, возбуждено уголовное производство по факту покушения на умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением огнестрельного оружия. На данный момент ведется следствие и оперативно-розыскные мероприятия.



Сообщается, что Владимир Тимченко сейчас находится в медучреждении, состояние его здоровья удовлетворительное. По словам мэра, ему известно, кто является заказчиком нападения. Владимир Тимченко является головой Березани с 25 октября 2015 года. На выборы шел как самовыдвиженец.



Из декларации об имуществе и доходах городского головы Березани Владимира Тимченко за 2017 год следует, что он, как и в 2015-2016 гг, является собственником двух земельных участков в селе Бзив Барышевского района на 1 520 и 2 500 кв. м. Его заработная плата в 2017 году составила 241 тыс. 932 гривны.



В 2017 году Владимир Тимченко выплатил два кредита на сумму 275 тыс. гривен, взятых в 2014 году на имя его вероятной родственницы Юлии Тимченко. Примечательно, в 2016 году сумма кредитов в декларации Владимира Тимченко превышала 700 тыс. гривен.

