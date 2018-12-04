В Госдуме разработают поправки, упрощающие выдачу гражданства для украинцев

Комитеты Госдумы по делам СНГ и развитию гражданского общества по поручению спикера нижней палаты Вячеслава Володина разработают изменения в законодательство, касающиеся упрощения процедуры получения украинцами гражданства РФ.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников на пленарном заседании в ходе обсуждения заявления с призывом осудить провокации со стороны украинских властей выступил за предоставление украинцам гражданства РФ без отказа от паспорта Украины.



"Давайте, может быть, сделаем поручение нашему комитету… Пусть украинцы будут даже с двойным гражданством, ничего страшного здесь не будет. Вот так мы реализуем указание президента", — заявил Калашников.



Володин, в свою очередь, поручил двум думским комитетам провести консультации с правительством и внести соответствующие изменения в законодательство.



"Давайте мы с вами дадим поручение комитету по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в рамках реализации поручения президента провести консультации с правительством, администрацией президента и в приоритетном порядке внести изменения в законодательство, которые позволят открыть двери и сделать все, чтобы было меньше бюрократии при оформлении документов", — заявил Володин.



Спикер Госдумы отметил, что к работе также будет подключен думский комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, поскольку вопросы миграционного законодательства находятся в его ведении.



Ранее украинский президент Петр Порошенко написал в Twitter, что Украина вводит ограничения на въезд граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Позже глава российского государства Владимир Путин заявил, что Россия не будет вводить никаких ответных ограничений против граждан Украины, а, напротив, облегчит режим их пребывания в РФ и получения российского гражданства.

