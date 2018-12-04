Задержанные в Грузии украинцы в знак протеста написали на обвинительных актах "Слава Украине"

Шесть украинцев, задержанные в Грузии по подозрению в хранении оружия, не признают свою вину и на обвинительных листах написали "Слава Украине". Об этом сообщает Грузия онлайн со ссылкой на одного из адвокатов Георгия Ростомашвили.



"В знак протеста подзащитные не подписали обвинительные листы и написали на них "Слава Украине", – заявил адвокат. По его словам, обвиняемые прибыли в Грузию в статусе туристов и не подозревают, "кому выгодно их задержание". Ростомашвили также добавил, что судебное заседание относительно избрания меры пресечения состоится во вторник.



Напомним, 2 декабря в Тбилиси были задержаны 6 граждан Украины и один гражданин Грузии. Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков заявил, что среди задержанных украинцев был Семен Семенченко. Однако, позже Семенченко заявил, что информация о его задержания в Грузии – фейк.



Сообщалось, что во время обысков в гостиничных номерах обнаружили пистолеты "Беретта" и "Макаров", автоматическую ручную огнестрельное оружие и различные боеприпасы. Возбуждено уголовное дело по ст. 236 Уголовного кодекса Грузии ("Незаконная покупка и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ").



Также сегодня Семен Семенченко на своей странице в Facebook рассказал, что сегодня проходит заседанием суда, на котором будет избрана мера пресечения для украинцев. Он отмечает, что оружие добровольцам подкинули и это была провокация.



По словам адвоката, видео с которым разместил Семенченко, прокуратура будет, скорее всего, просить меру пресечения - содержание под стражей, но защита надеется, что будет альтернатива залога в размере 5 тысяч лари (около 53 тыс. гривен).

