Украина подготовила подозрения для 10 военных РФ

Украинская сторона намерена сообщить о подозрении в причастности к агрессии по отношению к ВМС Вооруженных сил Украины еще более десяти российским военнослужащим. Об этом во вторник, 4 декабря, заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.



"В ближайшее время планируется сообщить о подозрении более чем десяти военнослужащим Черноморского флота Российской Федерации, пограничной службы ФСБ РФ и Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ВС РФ от младшего офицерского состава к генералам", - написала Сарган в соцсети.



По ее словам, по результатам проведенных следственных действий восьми российским военнослужащим уже сообщено о подозрении. 28 ноября они были объявлены в розыск, а сейчас уже получены решения суда об их задержании с целью привода для рассмотрения ходатайств об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.



Спикер генпрокурора сообщила, что за семь дней досудебного расследования было собрано 17 томов доказательств "совершения Россией агрессии" по отношению к Военно-морским силам ВСУ.



"Орган досудебного расследования - следственный отдел СБУ в Одесской области. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура Южного региона Украины", - доложила Сарган.

